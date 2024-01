Negli ultimi giorni ha sofferto per ogni botto. Ieri ecco il risultato di un Capodanno senza coscienza: «Il cane era nella sua cuccia, a un certo punto come impazzito ha cercato di aprire la porta ma c’era il vetro». E l’animale si è procurato una profonda ferita al muso, che ha richiesto l’intervento di un veterinario.

A raccontare l’episodio è la quartese Isabella Satta, residente in una città dove, in teoria, vigeva un’ordinanza che vietava l’utilizzo dei botti per i festeggiamenti di fine anno. «L’abbiamo fermato», aggiunge, «ma aveva il cuore impazzito».

Il cane è stato curato. La proprietaria adesso lancia un appello: «Che se ne parli, il sindaco deve prendere posizione».

