La scorsa notte e questa mattina i carabinieri di Quartu hanno effettuati diversi controlli nei locali notturni e lungo le strade di maggior traffico, sulla via del Mare. Sotto "osservazione" anche il litorale e la città di Quartu. Tra i locali controllati, un chiosco nella via Leonardo da Vinci. Il gestore è stato multato per difformità igienico-sanitarie legate alla gestione degli alimenti.

I militari hanno anche provveduto alla chiusura della cucina del locale, inibendo l'attività di preparazione per la somministrazione di alimenti, in attesa di presentazione di ulteriori documenti. Si è provveduto pure al sequestro amministrativo dei locali contenenti vari utensili da cucina. Il tutto durante un mirato servizio straordinario finalizzato al contrasto delle violazioni igienico-sanitarie e della "malamovida".

Nello stesso contesto, all’esterno del chiosco è stato controllato un 29enne cagliaritano il quale alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento etilometrico è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito; al giovane è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L'operazione è stata svolta dai carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla Compagnia di Quartu, dai carabinieri del Nucleo cinofili e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari in stretta collaborazione col comando provinciale di Cagliari. Hanno pure recuperato mezzo grammo di cocaina e 2 grammi di hashish, 0,5 grammi di marijuana e 0,6 grammi di funghi allucinogeni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

