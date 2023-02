Tentato omicidio e rapina, in concorso con un complice: sono le accuse che hanno portato in carcere a Uta un ventiseienne cagliaritano di etnia rom, indagato nell’ambito di un’inchiesta condotta dagli agenti della squadra giudiziaria del commissariato di Quartu su un grave fatto di cronaca avvenuto nel dicembre del 2021 in via Marconi, a ridosso della 554.

La vittima è un militare, allora cinquantunenne. Mentre era in sella alla sua moto si era fermato per prestare soccorso ai due, che avevano chiesto aiuto per una ruota bucata.

Una volta sceso, lo avevano minacciato per portargli via le chiavi della moto, la carta di credito e 250 euro. Il militare era stato colpito con delle bastonate. E gli era stato anche puntato contro un coltello.

Dopo il pestaggio, era stato investito con l’auto usata dai rapinatori per la fuga.

Dopo approfondite indagini, sono stati raccolti elementi che hanno portato al fermo del ventiseienne, mentre proseguono le indagini per prendere il complice, che nel frattempo si è reso irreperibile.

