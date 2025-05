Cuccioli abbandonati, esemplari adulti pelle e ossa, spesso feriti o malati che vagano senza meta tra le vie del paese e nelle strade di campagna. I loro volti compaiono quotidianamente su foto e post diffusi sui social. Il fenomeno del randagismo e dell’abbandono dei cani è in costante crescita anche nel Parteolla nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e l’incessante attività delle associazioni di volontariato.

Con costi rilevanti per le casse dei comuni, obbligati a recuperare gli animali senza padrone e a portarli nei canili convenzionati. Il costo giornaliero per il soggiorno in un canile è di 4,27 euro al giorno per ogni animale a cui si aggiungono le spese per le cure veterinarie. Per questo, il Comune di Donori promuove da alcuni anni la campagna “Adotta un cane”.

Chi deciderà di prendersi cura dei cani custoditi nei canili convenzionati con l’amministrazione comunale riceverà un contributo fino a 500 euro, un piccolo ma utile aiuto le spese veterinarie da affrontare subito dopo l’affido. Possono presentare domanda sia soggetti singoli che associazioni animaliste. L’iniziativa punta a un duplice obiettivo: migliorare il benessere degli animali consegnandoli a famiglie consapevoli e responsabili e ridurre i costi a carico della collettività per il loro ricovero.

