A Quartu, nella notte, è stato domato un incendio che nel tardo pomeriggio di ieri ha aggredito canneti, alberi d'alto fusto e sterpaglie nella zona di Santu Miali.

Il rogo ha minacciato anche alcune abitazioni. Il pronto intervento dei diverse squadre dei Vigili del fuoco, della Forestale e dei volontari del Nos di Quartu, del Masise, del Vab, del Gauf e di di Settimo San Pietro, ha evitato il peggio.

Restano i danni per l'ambiente. Si cerca ora di risalire alla causa dell'incendio col fumo che per ore è rimasto visibile anche da lontano.

Sempre a Quartu e sempre nella notte un’altra emergenza, per un’auto in fiamme in via Belgio.

Le fiamme si sono sviluppate in un'auto in sosta da alcune ore con l'allarme che è stato lanciato da automobilisti da passaggio.

Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia e i Vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto e spento il rogo.

Le indagini vengono effettuate dai carabinieri per risalire alla causa dell'incendio e per stabilire se si sia tratto di un evento doloso o di un cortocircuito.

