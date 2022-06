Spaventoso incidente a Quartu, sulla strada litoranea del Poetto subito dopo la rotatoria che collega Margine Rosso e la statale 554.

Per cause ancora da accertare, un uomo a bordo di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro un lampione posto sullo spartitraffico centrale.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e anche le forze dell’ordine.

La squadra del 115 ha provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata, anche a causa di una perdita di gasolio dall'autovettura un pericolo per la viabilità dei veicoli in transito.

I sanitari del 118 hanno invece soccorso il conducente, che fortunatamente non ha riportato danni o ferite.

Non risultano altre persone o veicoli coinvolti.

Una corsia di marcia è stata temporaneamente interdetta per le operazioni di soccorso e di bonifica del tratto stradale.

(Unioneonline/l.f.)

