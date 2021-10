Incidente mortale sulla Statale 554 bis, al km 25, dove si è verificato uno scontro violentissimo fra due auto.

Una – un’Alfa Romeo 147 - procedeva in contromano in direzione Cagliari, col conducente che è riuscito a evitare le prime macchine che si è trovato improvvisamente di fronte, per poi finire contro una Fiat Punto.

Il conducente dell’Alfa Romeo – un uomo di 35 anni di Villagrande Strisaili – è morto sul colpo, restando incastrato nella sua auto; l'altro – un 45enne di Villasimius – è stato soccorso e accompagnato al Brotzu in codice rosso: avrebbe gravi danni agli arti inferiori.

Dopo l’allarme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere contorte della vettura, e, per i rilievi, i carabinieri del radiomobile di Quartu, di Maracalagonis e di Selargius.

Disagi al traffico.

