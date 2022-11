Corsi di cucina per giovani in difficoltà e quartesi senza più un lavoro, ma anche percorsi di volontariato rivolti ad artigiani disoccupati che potranno occuparsi di piccole manutenzioni nelle case di famiglie che vivono situazioni di disagio.

A Quartu partono i progetti di inclusione sociale finanziati dal Comune - 200mila euro - e organizzati con la collaborazione di tredici associazioni culturali e di volontariato.

“Percorsi rivolti a tutte le fasce d’età, dai giovani agli anziani che cercheremo di coinvolgere con attività mirate a rivitalizzare il tessuto sociale dell’intera città”, annuncia l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Tredici i progetti proposti da altrettante associazioni. Si va dai percorsi di teatro rivolti a pazienti ed ex pazienti oncologici, insieme alle loro famiglie - recitazione, scrittura, comicità e yoga della risata - sino a quelli studiati per persone con sofferenza mentale. Si punta anche su percorsi di supporto per la terza età, con iniziative che coinvolgono i pensionati quartesi.

E sui giovani: cortometraggi, videoclip musicali, scrittura creativa e laboratori teatrali. Con il parco Matteotti che - attraverso il progetto Parkart proposto da Exmé onlus - verrà trasformato in un centro di aggregazione giovanile all’aperto: in programma sei incontri su arte, teatro, sport, musica e cura dello spazio pubblico.

