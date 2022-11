Cantieri ai nastri di partenza per il nuovo lungomare Poetto, concentrato nel tratto centrale del litorale quartese, dal locale La Marinella sino al playground dedicato alla pallacanestro.

L’appalto da 3 milioni di euro è stato appena affidato ad una ditta cagliaritana, con un mese di ritardo causa rincari nel prezzario regionale dei lavori pubblici che ha costretto il Comune a rivedere il piano economico della gara.

«Fra pochi giorni partiranno i cantieri», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, che assicura: «Concentreremo i lavori a ridosso della spiaggia in questi mesi invernali, abbiamo già rassicurato gli operatori del Poetto che non ci sarà nessun intralcio con la prossima stagione balneare».

Al centro del progetto di riqualificazione la fascia del litorale quartese alle spalle della spiaggia, studiato in continuità con il tratto di lungomare cagliaritano. Fra gli interventi previsti c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, servito da una nuova strada, e un percorso dedicato ai runner.

Ci saranno anche i deck, i passaggi per raggiungere la spiaggia, che fungeranno da protezione per l’arenile, e una fascia verde attrezzata fra la maxi passeggiata - la promenade - insieme alla pista dedicata alle bici. Non solo, nel progetto sono previste nuove pensiline dei bus e dei punti di osservazione naturalistica verso il vicino parco di Molentargius. E si punta sulla rinascita dell’ex pineta, che si cercherà di valorizzare cercando di spostare il più possibile i parcheggi verso la strada.

