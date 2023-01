Piste ciclabili, marciapiedi, una nuova rotatoria all’incrocio con via Majorana, e in futuro il passaggio della metropolitana leggera. Tutto pronto per il nuovo viale Marconi: dopo l’ok al progetto, con tanto di variante urbanistica approvata dal Consiglio comunale di Quartu, ora la Città metropolitana ha affidato i lavori.

Un primo lotto da 2 milioni e mezzo finanziati dalla Regione. «Siamo molto soddisfatti di quest’opera che in tempi brevi riqualificherà e porrà in sicurezza il tratto di asse viario di viale Marconi ricadente nel territorio dei Comuni di Quartucciu e Quartu Sant’Elena», commenta il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris. «L’intervento inoltre migliorerà le condizioni di deflusso del traffico veicolare, con la conseguente riduzione dei tempi di percorrenza».

I cantieri, che partiranno in primavera, saranno concentrati nel tratto di viale che va da Is Pontis Paris sino all’ingresso della città. Si va dall’adeguamento dell’accesso al centro commerciale con la realizzazione di una nuova corsia in uscita su viale Marconi, sino alla realizzazione di percorsi ciclabili e la connessione con i tracciati per la mobilità lenta già presenti nel Comune di Quartucciu. Si punta poi su percorsi pedonali in sicurezza tra viale Marconi e Is Pontis Paris. Nel progetto si parla anche di “tre nuove piazzole di sosta per il trasporto pubblico locale in direzione Cagliari, al fine di non ostacolare l’ordinario flusso veicolare”, e del completamento di via Majorana, nel tratto compreso tra viale Marconi e via Galvani.

Non solo: ci sarà anche una rotatoria all’incrocio con la nuova via Majorana, un viale ciclo-pedonale con l’adeguamento delle corsie in direzione Cagliari, un nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraversamenti ciclopedonali con semafori sincronizzati. E via Fermi diventerà a senso unico fino a via Galvani.

