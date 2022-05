È uscito dalla sua casa in via Perra a Quartu Sant'Elena ieri mattina alle 9 e da allora non è più tornato.

Sono ore di apprensione per la famiglia di Roberto Taccori, 47 anni, che sembra svanito nel nulla. L'uomo non ha detto dove si stava recando e la compagna Daniela Graziu ha iniziato a preoccuparsi quando all'ora di pranzo non l'ha visto tornare.

"Mi sono poi accorta – racconta Graziu – che non ha portato con sé niente. Né documenti né soldi e nemmeno le carte di credito".

A casa ha lasciato anche i telefonini e soprattutto le medicine che deve prendere ogni giorno. Taccori infatti ha problemi di cuore e ad aprile del 2021 aveva avuto un infarto.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta verde.

Non è chiaro invece se avesse i jeans o i bermuda. L'ultimo avvistamento risale a ieri alle 10.30 : qualcuno avrebbe raccontato di averlo visto a Marina Piccola a Cagliari.

"Chiediamo aiuto a tutti per ritrovarlo. Siamo molto preoccupati per le sue condizioni di salute" aggiunge la compagna "chiunque lo vedesse può avvisare le forze dell'ordine".

La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa alla Polizia e adesso lo cercano tutte le forze dell'ordine.

