A Quartu Sant’Elena, la Polizia di Stato ha arrestato un trentacinquenne per detenzione e spaccio di cocaina.

Al termine di alcuni servizi di appostamento e pedinamento, sospettando che l’uomo smerciasse droga, gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno proceduto a una perquisizione nella sua abitazione.

E così, nascosto in un vano condominiale - di fatto occupato dal 35enne che vi aveva stipato i suoi effetti personali - è stato trovato un involucro in cellophane al cui interno erano riposte ventisei dosi di cocaina pronte per essere vendute.

Gli agenti hanno anche sequestrato denaro contante, ritenuto frutto dell’attività di spaccio.

Per questo l’uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo davanti al giudice.

(Unioneonline)

