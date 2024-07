A Pula hanno preso il via i lavori per la realizzazione dell’anello stradale che collega via Tigellio a via Porrino, un’opera che consentirà di migliorare la viabilità di quella zona del centro abitato, dove sono presenti scuole, servizi sanitari e impianti sportivi. La vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, sottolinea l’importanza dell’intervento: «L’obiettivo è quello di ripristinare il senso unico di marcia in via Tigellio - dove da qualche anno, in seguito alla realizzazione della piazza intitolata a Tina Anselmi, è stato istituito il doppio senso di marcia. Il costo dei lavori - finanziati con fondi comunali - ammonta a circa 50 mila euro».

La realizzazione dell’anello stradale renderà più fluida e sicura la circolazione delle auto. «Il lavoro nasce dalla richiesta di tutti quegli utenti che ogni giorno vivevano il disagio di una strada non adatta al doppio senso di marcia – spiega Loi -, in inverno abbiamo limitato il problema con la presenza dei vigili negli orari di ingresso e uscita da scuola, a breve la circolazione potrà riprendere senza alcun impedimento».

© Riproduzione riservata