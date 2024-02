Anche quest’anno, a partire dal mese prossimo, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Pula, guidati da un insegnante madre lingua, potranno approfondire lo studio della lingua inglese e conseguire le certificazioni Flyers e Key, riconosciute a livello internazionale.

Il progetto, denominato “Improve your english second edition”, finanziato con risorse comunali, prevede un modulo della durata complessiva di 35 ore. Le lezioni si svolgeranno in orario extracurricolare con cadenza settimanale o bisettimanale.

«Il progetto – spiega Manuela Serra, assessora alla Pubblica istruzione – punta a far acquisire ai ragazzi una maggior padronanza della lingua inglese, e a potenziare le loro competenze produttive e ricettive sia orali che scritte, inoltre si lavorerà per individuare i punti di forza e le debolezze di ciascuno studente. Sono soddisfatta che la mia proposta sia stata approvata anche quest’anno: ritengo che grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio si possano promuovere importanti progetti didattici per i giovani pulesi».

