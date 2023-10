Giurarsi amore eterno davanti alla Torre di Cala d’Ostia, con lo sfondo del mare a rendere ancora più suggestiva la cerimonia: il Comune di Pula ha deciso di inserire anche il monumento principe della costa di Santa Margherita tra i luoghi in cui è possibile celebrare le nozze con rito civile.

La lista delle zone del territorio che i promessi sposi possono scegliere si impreziosisce di una nuova e suggestiva ambientazione: la torre che si staglia nella zona a mare della borgata agricola.

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega i motivi della scelta: «Abbiamo deciso di incrementare l’elenco delle zone in cui i celebrare i matrimoni civili, per permettere alle coppie di avere una scelta ancora più ampia. L’individuazione della nuova area non è casuale: abbiamo infatti pensato che un luogo ricco di storia e di fascino come la Torre di Cala d’Ostia potesse attirare soprattutto i turisti che ogni anno arrivano da ogni parte del mondo per celebrare le loro nozze a Pula».

La torre di Santa Margherita, va ad aggiungersi a Casa Frau, il Museo Patroni, l’Ex pretura, la spiaggia di Nora, lo Scoglio Rodinis, l’area antistante la Torre del Coltellazzo, e il Parco archeologico di Nora.

