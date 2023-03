Un’escursione in una delle zone montane più suggestive di Pula, la musica dal vivo e un pranzo in compagnia: gli ingredienti per trascorrere una piacevole domenica all’aria aperta ci sono tutti.

La Pro loco, in collaborazione con il Comune e l’associazione Vivi Pula, ha organizzato per l’ultima domenica di marzo “Mitzas-hiking experience”, una camminata tra i sentieri della foresta di Piscinamanna che condurrà i partecipanti sino a Su fossu de Buciucca.

La partecipazione è gratuita e non è prevista alcuna iscrizione per prendere parte all’escursione. Accompagnati dagli esperti che spiegheranno i segreti del territorio e dalle musiche di Adele Grandulli e Ninni Montalbano, gli escursionisti potranno immergersi in una natura rigogliosa che permetterà di vivere una giornata diversa dalla routine quotidiana.

L’appuntamento è fissato per le 10 davanti alla caserma della forestale di Piscinamanna: dopo la spiegazione del percorso che verrà affrontato, alle 10,30 ci sarà la partenza dell’escursione, alle 11 arrivo a Su fossu de Bucciucca dove si terrà un concerto di musica dal vivo, alle 13 pranzo al sacco. Gli organizzatori raccomandano l’utilizzo delle scarpe da trekking e di un abbigliamento comodo.

