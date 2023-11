Il Comune di Pula premia i giovani sportivi del paese: per sostenere gli atleti che si sono distinti in discipline di squadra o individuali verranno assegnate 10 borse per merito. L’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale è quello di promuovere la cultura dello sport e di agevolare gli atleti meritevoli nel proseguire la propria attività: per partecipare al bando sarà necessario presentare una domanda all’Ufficio protocollo entro il 27 novembre, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, o inviando una pec.

Il Comune premierà i dieci migliori sportivi che si sono distinti nel proprio sport durante la stagione agonistica del 2023. Per partecipare è necessario risiedere a Pula da almeno un anno, avere una età alla scadenza della presentazione della domanda non superiore a 18 anni, essere tesserati ad una associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica affiliata a una federazione sportiva nazionale.

Per partecipare al bando, inoltre, gli aspiranti borsisti non dovranno figurare come atleti professionisti o appartenere ai gruppi sportivi militari.

