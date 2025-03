Torna il corso ideato per gli aspiranti vigili urbani organizzato dall’amministrazione Cabasino in collaborazione con l’Associazione sarda polizia locale, che darà la possibilità ai partecipanti di avere un punteggio utile nei concorsi indetti dal Comune.

Il corso, organizzato per il terzo anno di fila, è destinato a venti partecipanti, ed è strutturato in venti ore di formazione teorico pratica, suddivisa in quattro giornate.

L’obiettivo del corso organizzato dal Comune è duplice, da una parte si offre a venti aspiranti agenti la possibilità di avere tutte le carte in regola per partecipare poi alle selezioni, dall’altra il comando della polizia locale ha poi la possibilità di rinforzare i propri ranghi in vista della stagione estiva con un personale già formato.

Al termine del percorso, tutti coloro che avranno superato la prova finale otterranno un attestato che conferirà un punteggio utile e spendibile nei concorsi per la posizione di agente di polizia locale del Comune di Pula. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 24 marzo.

