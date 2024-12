Tre nuove mense scolastiche a Pula grazie ai fondi del Pnrr. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1milione e 620mila euro che consentiranno alle scuole Aldo Moro di via Sant’Efisio, a quelle di Santa Margherita e di via Cavagnino di avere una mensa propria. Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: «Grazie ai fondi del Pnrr, e al cofinanziamento del Comune, saremo in grado di soddisfare le esigenze dei tre plessi scolastici. Le opere rafforzeranno la qualità dei servizi scolastici offerti nelle nostre scuole, consentendo a tutti gli studenti di vivere il momento conviviale del pranzo in un ambiente moderno e confortevole».

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, illustra il cronoprogramma per la realizzazione delle opere: «I lavori verranno appaltati entro il prossimo 31 marzo e dovranno concludersi entro un anno esatto, il collaudo delle mense dovrà avvenire prima del 30 giugno del 2026. L’edilizia scolastica continua a essere una priorità per la nostra amministrazione: dall’inizio del nostro mandato, e in particolar modo negli ultimi mesi, sono diversi gli interventi portati a termine nelle scuole del territorio per rendere più confortevole la permanenza di bambini e insegnanti».

© Riproduzione riservata