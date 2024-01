Per arrotondare la magra pensione, si era dato allo spaccio. E fruttava, visto che i carabinieri oltre alle varie dosi di droga hanno trovato anche 5.360 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Un uomo di 73 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Pula: dopo un lungo servizio di osservazione con dei binocoli, i militari lo hanno fermato per strada e lo hanno condotto nella sua abitazione, dove si è proceduto alla perquisizione.

I carabinieri hanno trovato 7 bustine di cocaina, per un peso complessivo di 2 grammi, 9 bustine di hashish per un totale di 6,2 grammi e una busta con 17 grammi e mezzo di marijuana. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e l’ingente quantitativo di banconote, per un totale di 5.360 euro.

L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

(Unioneonline/L)

