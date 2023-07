Era uscito di buon mattino per fare un’escursione nei monti di Pula, ma da allora di lui si erano perse le tracce.

Si è conclusa con un lieto fine la ricerca di Paolo Bilello, originario della borgata di Santa Margherita, ma residente fuori dall’Isola. L’uomo, nonostante le alte temperature non certo favorevoli per una gita in montagna, era partito questa mattina dalla zona di Nuraxeddusu per poi dirigersi verso quella di Truba manna: l’intento era quello di trascorrere qualche ora nella parte montana che sovrasta la foresta di Piscinamanna, per poi fare rientro a casa.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per non averlo visto rientrare per l’ora di pranzo.

Dopo la segnalazione sono partite immediatamente le squadre di soccorso: per ritrovare lo scomparso i carabinieri della stazione locale, gli agenti della compagnia barracellare del paese, gli agenti del Corpo forestale di Pula e i vigili del fuoco di Cagliari hanno perlustrato la zona per tutto il pomeriggio. In serata l’uomo è stato ritrovato dai soccorritori sano e salvo, e ha raccontato di essersi smarrito.

