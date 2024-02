Quattro progetti, quindici giovani da selezionare per vivere l’esperienza del Servizio civile universale.

Il Comune di Pula, nelle prossime quattro settimane, individuerà quindici giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, da impiegare per dodici mesi all’interno dei propri uffici.

Per far parte del progetto denominato “Una carezza per il domani” verranno selezionati 6 candidati; per “Giovani: cittadini del futuro”, i posti a disposizione saranno 2; per “Gps: Giovani per il sociale”, saranno selezionati 4 giovani. Per il quarto progetto, “Ri-book: rete interattiva delle biblioteche operative operanti in Kondivisione”, i posti a disposizione saranno 3.

L’esperienza all’interno della macchina amministrativa durerà un anno: ai giovani in servizio verrà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 febbraio attraverso la piattaforma online del Servizio civile.

