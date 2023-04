Sarà una Pasquetta in musica, quella che si terrà a Pula: Pro loco, Associazione ViviPula e Comune hanno organizzato in piazza Del Popolo un pomeriggio all’insegna del divertimento grazie alla presenza della band Non Soul Funky.

A partire dalle 18,30, il gruppo musicale intratterrà il pubblico con un repertorio che comprende le maggiori hit italiane e internazionali dagli anni Settanta sino ad oggi.

«Il pomeriggio di Pasquetta farà da apripista ai prossimi appuntamenti in programma a Pula - spiega l’assessora al Turismo, Donatella Fa -, nelle ultime settimane, insieme alla Proloco e all’Associazione dei commercianti ViviPula, abbiamo ideato la nuova manifestazione Aprile e Maggio in musica, cinque appuntamenti musicali che andranno ad animare le prossime domeniche e a inaugurare la stagione turistica pulese».

