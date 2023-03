Incidente sul lavoro questa mattina a Pula. Un operaio 66 anni è stato trasportato in ambulanza al Policlinico, in codice rosso: stando a quanto si apprende, stava eseguendo dei lavori su un ponteggio in uno stabile di via Garibaldi, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per alcuni metri.

L'operaio è stato subito soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pula e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

A Pula sono arrivati anche i militari dell’Arma del Nil, competenti sul rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro, che si occuperanno di ricostruire l'incidente e verificare le condizioni dell'impalcatura.

(Unioneonline/E.Fr.)

