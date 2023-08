Tutti in passerella per una serata all’insegna della lotta al bullismo e al cyberbullismo: tutto pronto per la finale regionale “La perla d’Italia Sardegna”, che si terrà martedì alle 21,30, in piazza del Popolo, a Pula. Moda, spettacolo, ma anche musica e arte: l’appuntamento, organizzato dal maestro Francesco Pandolfi in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro loco di Pula, offrirà anche importanti spunti di riflessione per affrontare problemi di carattere sociale.

A sfilare saranno i 27 finalisti – di età compresa tra i 3 e i 60 anni – che hanno superato le selezioni, divisi in sette categorie: a valutare i partecipanti sarà una giuria di esperti. Nella finale di Pula verranno selezionati i concorrenti che prenderanno parte all’atto conclusivo del concorso, che si terrà dal 3 al 7 settembre in Campania. Durante la serata si esibiranno gli allievi della scuola di ballo di Pula A.M.Dancing, guidata dall’insegnante Manuela Krenner, che saliranno sul palco per rafforzare il messaggio della Campagna nazionale contro il bullismo.

A presentare la serata sarà Francesco Pandolfi accompagnato da Enrica Micconi e Vanessa Borto.

© Riproduzione riservata