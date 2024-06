Torna l’Aperilibro, la rassegna letteraria organizzata dalla Pro loco in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e la Fondazione Pula cultura diffusa che per tutta l’estate metterà in vetrina le opere degli scrittori sardi.

Si parte oggi alle 18,30, al Parco archeologico di Nora, con la presentazione dello scrittore e content creato Andrea Pinna, che parlerà del suo nuovo libro, “Il mio lato B(polare): storia di una malattia”, ad accompagnarlo sarà la relatrice Carla Azara.

Manuela Serra, assessora alla Cultura, spiega come grazie all’Aperilibro siano arrivati a Pula nel corso degli anni decine di scrittori: «Si tratta di una rassegna ormai rodata, che continua - stagione dopo stagione – a riscuotere successo. Parlare di libri in uno scenario come quello del Parco archeologico di Nora, e avere come sfondo la Torre del Coltellazzo rende ogni presentazione uno spettacolo imperdibile: siamo certi che anche la serie di appuntamenti di questa estate sarà caratterizzata da una buona cornice di pubblico».

