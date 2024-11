Un convegno per discutere della festa di sant’Efisio dal punto di vista religioso e turistico. Sabato alle 17, al teatro Maria Carta di viale Nora, si terrà l’incontro “Sant’Efisio tra devozione e turismo. Storia e narrazioni, musiche e suoni della Festa”, durante il quale verrà presentato il progetto dedicato alla promozione della festa identitaria di sant’Efisio, finanziato dalla Regione e portato avanti dall’assessora al Turismo, Donatella Fa, e dall’assessora alla Cultura, Manuela Serra. “Attraverso questo progetto, che celebra la tradizione e coinvolge attivamente i giovani, intendiamo promuovere la festa del 2 maggio e tutti gli eventi che la precedono –– spiegano Donatella Fa e Manuela Serra -, l’obiettivo è dare maggiore visibilità al territorio che vive sant’Efisio tutto l’anno. Nell’ambito di questa iniziativa, gli studenti delle scuole di Pula parteciperanno a un progetto musicale legato alla tradizione sarda, in particolare alla musica sacra, un'opportunità unica per apprendere e apprezzare l'eredità culturale della nostra comunità. Prepararsi all'accoglienza di sant’Efisio diventa così un vero e proprio percorso di crescita che insegna il valore del rispetto, della devozione e dell'importanza della propria storia. Tramandare queste tradizioni attraverso esperienze dirette e coinvolgenti è senza dubbio uno dei modi più efficaci per garantire che vengano preservate e apprezzate nel tempo”.

