«Achille dove sei? Ti prego, torna a casa». È l’appello che da quasi due giorni sta facendo il giro di chat e pagine social. A lanciarlo è stata Francesca Cambarau che, con il compagno Daniele Atzeni, sta cercando senza sosta il suo cucciolo di staffordshire inglese, scomparso nelle campagne di Pula.

«È scappato ieri mattina mentre stavamo facendo dei lavori in giardino – racconta Francesca –. Conosce perfettamente la zona, si è allontanato insieme a Brigante, il nostro beagle e suo amico inseparabile». Ma a casa, dopo la fuga improvvisa, è tornato solo un cane. E da quel momento sono partite le ricerche.

«Abbiamo controllato ovunque: terreni, strade, sulla Sulcitana. Non abbiamo trovato niente. Inoltre i cani sono scappati verso i monti, quindi lontano dalle strade più trafficate». La paura – spiega la padrona – è che «qualcuno abbia trovato Achille e , magari per aiutarlo, lo abbia preso in custodia senza denunciarne il ritrovamento». Ma l’animale, che al collo non ha la medaglietta con il numero di telefono dei padroni, «ha il microchip» ed è quindi identificabile. «Con noi vive anche un altro cane, Puppy, uno staffordshire. I nostri animali sono molto uniti e anche loro stanno soffrendo per la scomparsa. Chiunque abbia notizie ci contatti al 3280382965», conclude Francesca.

© Riproduzione riservata