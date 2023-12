In tarda mattinata un uomo di 75 anni è caduto dentro il pozzo del suo domicilio situato in Via Giolitti 20, a Pula.

L’uomo stava facendo alcuni lavori domestici al suo pozzo.

Una disattenzione forse, fatto sta che è caduto dentro provocandosi alcune lesioni non gravi ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Nucleo mobile di Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pula comandati dal luogotenente Bruno Caruso e l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo presso l’Ospedale Brotzu, a Cagliari, per effettuare le cure del caso.

Federico Cogoni

