Il Tennis club Pula torna a casa: dopo il trasferimento forzato a Villa San Pietro per consentire al Comune di sistemare l’impianto sportivo di via Porrino, l’attività potrà finalmente ricominciare nei campi del paese. Soddisfatto Fabrizio Mei, lo storico maestro del Tennis club Pula che ha contribuito a far crescere e ad appassionare a questo sport intere generazioni di giovani: «Siamo contenti di riprendere le lezioni a Pula, anche se a Villa San Pietro ci siamo trovati bene. Potremo contare su tre campi all’aperto e uno al coperto, fondamentale per proseguire la nostra attività in caso di maltempo: l’impianto sarà oggetto ancora di qualche intervento, ma poter tornare qui a Pula per noi è già un ottimo risultato».

Una scuola tennis che conta centoventi iscritti tra adulti e bambini, un progetto nelle scuole pronto a ripartire per portare negli istituti del paese questo splendido sport: Fabrizio Mei e il Tennis club Pula sono pronti ad affrontare le prossime sfide.

«Sono ormai 25 anni che portiamo il tennis a scuola – dice Mei –, un periodo davvero lungo, in cui tantissimi bambini hanno avuto la possibilità di conoscere questo sport e hanno imparato ad amarlo».

