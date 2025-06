Diversi cedimenti stradali a seguito di interventi di manutenzione sulla rete fognaria, il costante rischio per gli automobilisti di finire dentro a una delle tante buche disseminate nel territorio: il sindaco, Walter Cabasino, scrive ad Abbanoa per risolvere una questione diventata ormai insostenibile.

Anche Pula, dopo Capoterra, chiede all’ente gestore di acque e fognature una maggiore attenzioni sui problemi delle reti e sui ripristini stradali in seguito agli interventi di manutenzione.

A preoccupare maggiormente l’amministrazione comunale è soprattutto la situazione dell’anello stradale di Nora, dove nei mesi scorsi una ditta appaltatrice di Abbanoa ha portato avanti dei lavori su una condotta fognaria: nei giorni scorsi, dopo le proteste del Comune, la voragine è stata riparata col cemento, e ora si attende venga utilizzato anche l’asfalto.

«I ripristini eseguiti pochi mesi fa sul collettore che la scorsa estate ha tracimato copiosamente e ininterrottamente liquidi fognari maleodoranti, presentando un grave problema che è ancora in attesa di una soluzione definitiva, hanno ridotto la strada in una situazione pietosa. Stiamo parlando di una strada frequentatissima da autoveicoli, ciclisti e pedoni, quindi è facile immaginare ciò che può capitare, data la situazione, nella malaugurata ipotesi di un incidente. Come soci e come fruitori di Abbanoa giudichiamo il comportamento dell’azienda che effettua i ripristini in maniera assolutamente negativa, in quanto manifesta un atteggiamento palesemente irrispettoso della committenza e dei Comuni nei quali opera».

Le condizioni della strada si ripercuotono anche sul decoro di Pula, che si prepara ad accogliere l’ondata di turisti del periodo estivo: «Siamo arrivati a una situazione di non ritorno – dice Cabasino -, non possiamo più accettare un trattamento simile, oltre alla pessima immagine offerta del nostro paese, ci preoccupa soprattutto i problemi provocati dal manto di asfalto che si sbriciola dopo pochissimo tempo dalla sua applicazione, o ai tagli sulle strade eseguiti in maniera tutt’altro che lineare. E a nulla sono servite in questi mesi le nostre ripetute segnalazioni, a oggi non si registra alcun miglioramento, ecco perché chiediamo che Abbanoa provveda quanto prima a richiamare ufficialmente la ditta incaricata alle suddette incombenze al fine di ricondurla al puntuale rispetto degli obblighi sottoscritti in sede contrattuale. Quanto è accaduto a Pula negli ultimi mesi è piuttosto grave, se i problemi non verranno risolti siamo pronti ad adire un’azione legale per tutelare gli interessi della nostra comunità».

