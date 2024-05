Riqualificare le rotatorie cittadine e rendere gli ingressi in paese più decorosi: il Comune mette mano al portafogli per portare avanti un piano di valorizzazione del verde cittadino. La realizzazione del nuovo progetto di restyling è già stato affidato, tramite incarico diretto, allo studio professionale Dcm dell'architetta Teresa De Montis, per un importo totale di 8.765 euro.

I lavori interesseranno dapprima le rotonde di viale Diaz e Is Molas - che non sono mai state oggetto di un progetto di verde pubblico - e, successivamente, tutte quelle presenti nel resto del territorio. «Le rotonde realizzate nel corso degli ultimi anni, oltre a snellire il traffico e rendere più sicuri gli attraversamenti, rappresentano anche un vero e proprio biglietto da visita per la nostra cittadina - spiega il sindaco, Walter Cabasino - in particolare quelle ubicate all'ingresso di Pula, per questo abbiamo deciso di portare avanti un progetto in grado di dare loro una nuova immagine».

Sulla stessa lunghezza d’onda Donatella Fa, assessora al Decoro urbano: «Credo sia doveroso migliorare il decoro degli ingressi di Pula, attraverso questo progetto di miglioramento qualitativo ed estetico vogliamo trasformare le rotatorie e rendere più suggestivo l’arrivo in paese dei visitatori. La riqualificazione di viale Diaz e Is Molas rappresenta il primo step di un piano che interesserà successivamente le altre rotonde cittadine, tutte seguiranno la medesima linea di intervento».

