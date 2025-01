Un pranzo per celebrare gli anziani del paese: come da tradizione, il Comune di Pula ha organizzato una giornata dedicata ai cittadini della terza età, che si terrà domenica all’agriturismo Turritta de Arrieras.

Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi tutti insieme, assaporare i piatti tipici del territorio e trascorrere una giornata serena, quella ideata dall’assessorato alle Politiche sociali per i residenti over 65: per partecipare al pranzo, per il quale saranno ammessi 115 partecipanti, c’è tempo sino a domani.

Per Manuela Serra, assessora alle Politiche sociali, il pranzo organizzato per gli anziani del paese è uno dei momenti di convivialità più importanti: «Questo appuntamento, che si rinnova ogni anno, permette agli anziani del paese di ritrovarsi e socializzare, e alimenta il nostro senso di comunità. I nostri anziani custodiscono la storia del paese e tengono vive tradizioni e saperi da tramandare alle nuove generazioni: creare dei momenti per la loro socialità e il loro benessere è uno degli obbiettivi della nostra amministrazione».

