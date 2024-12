Attività e laboratori per i più piccoli durante le vacanze natalizie per venire incontro alle famiglie. L’assessorato alle Politiche sociali e giovanili ha organizzato quattro giornate dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni per sostenere le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

Le attività si svolgeranno in via Cavagnino a partire dalle 8,30 sino alle 13,30, il 30 e 31 dicembre e il 2 e 3 gennaio.

L’assessora Manuela Serra sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Il progetto è stato ideato per sostenere le famiglie durante le festività, un servizio che risulterà particolarmente utile nei casi in cui entrambe i genitori lavorano. I piccoli partecipanti avranno l'opportunità di dare libero sfogo alla propria fantasia, in un’atmosfera di gioia e condivisione. Una volta soddisfatte le richieste dei residenti, compatibilmente con i posti disponibili, verrà garantito l’accesso ai minori degli altri paesi con priorità ai bambini che frequentano le scuole a Pula».

Le domande dovranno essere presentate via mail all’indirizzo serviziludici@comune.pula.ca.it. entro il 27 dicembre.

