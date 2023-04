Un giorno di festa per celebrare gli anziani del paese. L’assessorato alle Politiche sociali ha organizzato per domenica prossima la Festa della terza età, appuntamento dedicato agli over 65 residenti in paese. Per partecipare all’appuntamento sarà necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo all’Ufficio dei servizi sociali entro mercoledì.

IL PROGRAMMA – La giornata di festa comincerà alle 11,30 con la celebrazione di una messa nella parrocchia di San Giovanni Battista: al termine, dopo i saluti del sindaco Walter Cabasino, trasferimento in agriturismo per il pranzo organizzato dalla Pro loco.

L’assessora alle Politiche sociali, Manuela Serra, spiega l’importanza di organizzare appuntamenti che permettano agli anziani di socializzare: «Il nostro obiettivo è quello di creare e rafforzare il concetto di solidarietà e di comunità. Abbiamo il dovere di promuovere e creare tutte le occasioni per garantire momento di aggregazione, socializzazione e condivisione con chi come loro ci sa insegnare la bellezza della lentezza e di fare le cose con calma. Su questo continueremo a lavorare ponendoci come prossimo obiettivo quello di creare un anello di congiunzione tra diverse generazioni della nostra comunità».

