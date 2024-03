Un corso gratuito di formazione per venti aspiranti agenti di polizia locale. C’è tempo sino a domani per iscriversi al corso teorico e pratico gratuito di formazione organizzato da Aspol Sardegna in collaborazione con il Comune.

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto nel 2023, anche quest'anno l'amministrazione Cabasino ha deciso di puntare sulla formazione dei giovani che desiderano intraprendere una carriera nella polizia Locale: l’iniziativa, inoltre, permette al Comune di avere delle figure preparate e formate anche tra gli stagionali.

«Teniamo sempre a ribadire la grande importanza della figura dell'agente di polizia locale, sia perché spesso è la prima interfaccia tra il cittadino e l'ente, sia perché deve intervenire in situazioni problematiche – spiega l’assessore al Personale, Giuseppe Monni -, questo progetto si inserisce nel programma di formazione continua che stiamo portando avanti per migliorare le competenze di tutto il personale».

Soddisfatto anche il comandante dei vigili, Enrico Madeddu: «L'attivazione del corso conferma la grande attenzione dell'amministrazione comunale verso la polizia locale e la sicurezza dei cittadini. L'attività di formazione si svolgerà in 20 ore, suddivise in quattro giornate, nella Sala consiliare del Municipio».

