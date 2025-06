Enigmi, prove da superare e indovinelli: il paese si prepara a diventare teatro di due cacce al tesoro che accenderanno l’estate di Pula. Gli appuntamenti, organizzati dalla Consulta giovani e dai ragazzi della Pro Loco, con il supporto del presidente Paolo Trudu, prevedono due serate all’insegna del divertimento e della scoperta del territorio.

La prima caccia al tesoro è in programma il 21 giugno, la seconda si terrà la settimana successiva. Per l’occasione, Pula si trasformerà in una grande mappa da esplorare. I partecipanti, organizzati in squadre, affronteranno sfide, enigmi e indovinelli, alla scoperta dell’identità più autentica del paese e dei suoi angoli più suggestivi.

«La Pro loco, con la collaborazione dei propri giovani, continua a promuovere il territorio attraverso appuntamenti simili si può conoscere meglio il nostro paese», dice Paolo Trudu. Carlotta Carboni, presidente della Consulta giovani, punta sul successo delle due cacce al tesoro: «Non vediamo l’ora che arrivi il 21 giugno per vedere come le squadre lotteranno per la vittoria. Siamo molto contenti della partecipazione e speriamo che anche altre persone decidano di unirsi a noi in questa avventura».

