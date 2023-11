Il Comune e l’Istituto alberghiero Azuni di Pula scendono in campo a sostegno delle donne con due importanti appuntamenti. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 10, al Teatro Maria Carta, in viale Nora, si terrà “Rispettare, significa amare”, un momento di riflessione e approfondimento del triste fenomeno della violenza di genere, che prevede anche la presentazione del libro “Grace, diario di un angelo”, di Alessandro Cadelano, che dialogherà con la presidente della Consulta giovani di Pula, Chiara Lobina.

Interverranno durante l’incontro, portando la propria testimonianza, l’assessora alla Pubblica istruzione, Cultura e Politiche sociali Manuela Serra, l’onorevole Sara Canu e Muriel Vassena, educatrice presso il Centro Antiviolenza “Donne al traguardo Odv”, l’ammiraglio Enrico Paccioni, Maria Grazia Caligaris e la dottoressa Alessandra Satta.

Alle 19,30, sempre al teatro, andrà in scena lo spettacolo “Con Grazia” di e con Rosella Dassu, che ripropone la figura del premio Nobel Grazia Deledda. L’obiettivo dei due appuntamenti è quello di sensibilizzare, attraverso il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Azuni e i ragazzi della Consulta giovani, le nuove generazioni su un tema di grande rilevanza sociale come la violenza di genere.

