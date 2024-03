Disagi pesantissimi per la viabilità nel tratto di viale Nora che costeggia il cimitero, a Pula. Per consentire prima i lavori in sicurezza e poi il ripristino dell’asfalto, si viaggia a senso unico alternato tra la rotatoria all’altezza dell’istituto Alberghiero e via Fratelli Melis. Nessuno regola il traffico, non esistono semafori “volanti”. Difficile valutare se qualcuno stia imboccando in senso opposto la strada, anche perché la distanza tra l’inizio e la fine delle spazio di cantiere è di circa duecento metri. Insomma, si viaggia all’insegna del fai-da-te.

Disagi soprattutto per chi frequenta la scuola e per i mezzi pubblici costretti a transitare in viale Nora. Per i veicoli c’è la viabilità alternativa – viale Segni –comunque non segnalata sul posto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata