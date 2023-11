Rogo nella notte a Pula nell’area esterna dell’ex ristorante pizzeria e discoteca Pirata.

L’intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, poco prima delle 20: in fiamme il gazebo in legno, di circa 300 mq, che si trova all’esterno del locale, non più in esercizio da diverso tempo.

Le squadre dei vigili del fuoco, con due automezzi e sette operatori, hanno dovuto operare per oltre un’ora per circoscrivere e spegnere l’incendio.

L’area è poi stata circoscritta e sono già in corso le indagini, a cura dei carabinieri, per appurare le probabili cause.

Nessuna persona risulta coinvolta.

La struttura era ormai chiusa da una decina di anni, ma pare che fosse pronta a riaprire l’attività con una nuova gestione.

(Unioneonline/v.l.)

