Incidente stradale questa mattina tra Viale Marconi e Via dei Fiori a Pula. Un uomo, a bordo della sua auto, una Fiat Panda bianca, è uscito di strada e si è schiantato contro le recinzioni di un’abitazione situata alla fine di Viale Marconi. A causare l’incidente è stato un malore improvviso dell’uomo che, da quel momento, non ha più avuto il controllo della sua utilitaria.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti della zona. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Pula. Sul posto anche la Polizia Locale che ha coordinato il traffico in attesa che il veicolo venisse portato via dal carro attrezzi.

Federico Cogoni

© Riproduzione riservata