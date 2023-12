L’amministrazione comunale, la Pro loco e l’associazione dei commercianti Vivi Pula dalla stessa parte per accendere il Natale. Anche quest’anno il Comune e le principali associazioni del paese collaboreranno per organizzare una serie di eventi in vista delle festività di fine anno.

Dopo l’accensione del grande albero di Natale, avvenuta sabato in piazza Giovanni Paolo II, nella borgata di Santa Margherita, un grande abete è stato posizionato domenica nel centro di piazza Del Popolo, con accanto la magica casetta di Babbo Natale, allestita dai volontari della Lavs.

I festeggiamenti proseguiranno domenica prossima, quando per la prima volta, nella piazza Tina Anselmi, verranno allestiti i mercatini di Natale, con l’esposizione di prodotti enogastronomici e artigianali.

Domenica tornerà anche il pranzo di Natale dedicato ai residenti della terza età: i cittadini over 65 che intendono partecipare devono rivolgersi all’Ufficio dei Servizi sociali.

© Riproduzione riservata