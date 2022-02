Vigili del fuoco in azione a Pula per domare un incendio divampato in un garage.

Le fiamme hanno avvolto un’auto posteggiata, per poi minacciare quella accanto.

Il pronto intervento di una squadra del 115 del distaccamento del Porto di Cagliari, supportata da un’autobotte arrivata dal Comando centrale, ha permesso di spegnere il rogo e di contenere i danni.

Dopo la bonifica sono stati avviati accertamenti per verificare le condizioni dello stabile sovrastante, che non è risultato compromesso.

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, non si esclude che le fiamme siano scaturite da un problema elettrico.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata