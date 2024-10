Nasce il Centro diurno destinato ai ragazzi diversamente abili di Pula: il servizio, fondamentale per le famiglie del paese, è stato inaugurato questa mattina in via Escrivà. L’obiettivo del centro diurno è quello di migliorare la qualità di vita e assistenza dei giovani portatori di disabilità, e offrire loro nuove opportunità di socializzazione, attività ludiche e ricreative gestite da operatori specializzati. Il servizio, gestito dalla Cooperativa sociale Il Piccolo Principe e dal Consorzio Network Etico, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: “L'inaugurazione del centro diurno per persone con disabilità rappresenta un momento significativo e simbolico per la nostra comunità e per le persone che beneficeranno dei servizi offerti. Favorisce l'inclusione sociale, promuove l'integrazione e garantisce un futuro migliore a tutti gli utenti” Sulla stessa linea l’assessora alle Politiche sociali, Manuela Serra: “Il prossimo passo sarà instaurare una comunicazione attiva con le famiglie dei ragazzi, coinvolgendole nel processo educativo e assistenziale e ascoltando le loro esigenze e suggerimenti. Ci impegneremo inoltre ad implementare un sistema di monitoraggio e raccolta feedback per valutare l'efficacia del servizio e apportare migliorie in base alle esigenze delle loro famiglie”.

© Riproduzione riservata