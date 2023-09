Una giornata di microchipattura dei cani gratuita per sensibilizzare i cittadini verso la cultura del rispetto degli animali e contenere il triste fenomeno del randagismo.

Il Comune di Pula, in collaborazione con il Servizio veterinario Area C della Asl di Cagliari, ha organizzato per il 22 settembre, dalle 9 alle 13, una mattina in cui i proprietari dei cani potranno gratuitamente far apporre il microchip di riconoscimento sul proprio animale, e registrarlo così all’anagrafe canina. Per usufruire del servizio è necessario compilare il modulo di adesione scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune.

Le domande dovranno essere consegnate a mano al comando della Polizia locale, il lunedì e il venerdì dalle 11 alle 13, e il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30; oppure inviando una mail all’Ufficio protocollo, all’indirizzo protocollo@pec.comune.pula.ca.it.

