Anche i cittadini che non risiedono a Pula potranno d’ora in poi richiedere il rilascio della carta d’identità, un servizio di grande importanza per una cittadina turistica visitata ogni anno da migliaia di persone.

Per ottenere il documento basterà recarsi all’Ufficio anagrafe e richiedere l’emissione della carta d’identità. Il sindaco, Walter Cabasino, sottolinea l’importanza del servizio destinato soprattutto a turisti.

«Abbiamo scelto di attivarlo per venire incontro alle esigenze dei tanti visitatori che hanno necessità di ottenere un nuovo documento d’identità perché quello che avevano si è deteriorato, gli è stato rubato o è stato smarrito. In questo modo, chi verrà in vacanza a Pula non avrà alcun problema a tornare in tempi rapidi in possesso del proprio documento d’identità».

