Il Comune di Pula investe ancora sui giovani e finanzia il progetto “English Young Learners". Il progetto, destinato agli alunni della Scuola primaria di Santa Margherita, è interamente finanziato dall’assessorato alla Pubblica istruzione.

Grazie alla collaborazione con la British School di Carbonia, tutti gli alunni delle varie classi saranno preparati per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, fondamentali per il loro futuro. Il progetto prevede due ore di lingua inglese alla settimana con un docente madrelingua, un’ora di scienze in lingua inglese, e un’ora strutturata per potenziare le abilità linguistiche e comprendere le materie in lingua straniera.

Per il sindaco Walter Cabasino e l’assessora alla Pubblica istruzione Manuela Serra il progetto rappresenta una grande opportunità per i bambini di Santa Margherita: «Investire nell'insegnamento dell'inglese fin dai primi anni di vita non solo fornisce ai bambini le competenze di base di una lingua straniera, ma contribuisce anche al loro sviluppo personale e sociale. Insegnare l'inglese ai bambini fin dalla loro più tenera età presenta numerosi vantaggi, e permette loro di acquisire la lingua in modo più naturale e fluido».

