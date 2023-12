Tutto pronto per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di Su Casteddu, nella parte alta di Pula: gli interventi, finanziati dal Pnrr per un totale di 150mila euro, prenderanno il via nei prossimi giorni. I lavori consentiranno di arginare il rischio frane che, ormai dal 2015, mette a rischio la zona di Su Casteddu.

Il sindaco, Walter Cabasino, sottolinea l’importanza dell’intervento: «Era necessario intervenire perché da quel costone roccioso, a causa delle forti piogge, si sono staccati alcuni massi, finiti poi nel cortile di una abitazione che si trova ai piedi di quel crinale». Già definite le modalità d’intervento: per frenare l’azione erosiva che provoca il distaccamento del materiale roccioso, i tecnici hanno studiato un progetto ad hoc.

«L’intervento – spiega Cabasino -, prevede la soluzione a queste problematiche attraverso il posizionamento di tiranti passivi, reti paramassi e barriere in pietra. L’intervento che condurremo a Su Casteddu, fa parte di una serie di opere progettare per aumentare la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio e, allo stesso tempo, per aumentare l’incolumità dei cittadini».

