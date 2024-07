Ancora disagi a Muravera per il Postamat di via Europa – l’unico presente nel paese - fuori uso oramai da quasi due mesi. A nulla, per il momento, sono servite le proteste dei cittadini costretti a fare la fila allo sportello per prelevare contanti oppure a spostarsi nei paesi vicini.

Il problema del Postamat guasto, come ha spiegato Poste italiane, è subito stato affrontato «ma tutte le azioni messe in essere per ripristinare l’operatività dello sportello non hanno prodotto l’effetto desiderato e il dispositivo è stato dichiarato irreparabile».

Da qui la necessità di acquistarne uno nuovo «e per questo è stato predisposto un piano di sostituzione prioritario» anche perché Muravera è un centro turistico di rilievo. Difficile però capire sino a quando gli utenti dovranno fare i conti con il disservizio.

