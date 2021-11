Intervento fuori dall’ordinario per i vigili del fuoco di Cagliari, chiamati a soccorrere una ventina di pecore rimaste isolate dall’innalzamento dell’acqua a Porto Corallo.

Sul posto, dopo la richiesta di intervento, è stata inviata la squadra operativa dal distaccamento di San Vito assieme agli specialisti Sommozzatori di Cagliari.

All’arrivo sul posto, valutato lo scenario, gli uomini del 115 hanno provveduto al trasporto in zona sicura degli animali, con l’ausilio del battello pneumatico fluviale in dotazione al nucleo Sommozzatori.

Una volta in salvo, il gregge è stato poi riconsegnato all’allevatore.

Gli animali, viene riferito, sono tutti in buono stato di salute.

